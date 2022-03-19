Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü - Son Dakika

Martta yağan karla beyaza bürünen Kastamonu'nun Küre ilçesinin engebeli sokakları, kızakla kayan çocuklarla doldu, bazılarına babaları da eşlik etti.

Engebeli ve dar sokaklarıyla bilinen Küre'de son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Çok sayıda araç kar altında kalırken, eğimli sokaklar adeta kayak pistine döndü.

Bu fırsatı kaçırmayan çocuklar, kızaklarını alıp karın tadını çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Bazı babalar da çocuklarına eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Kızakla kayan kızı ile oğluna eşlik eden esnaf Engin Gökgöz, AA muhabirine, Küre'de her yıl kışın güzel kar yağdığını, bu sene martta da yağışın etkili olduğunu söyledi.

Çocukların kar yağışını fırsata çevirdiğini belirten Gökgöz, "Kışın çocuklarla kaymayı seviyoruz. Küçükken babamla kayardım, şimdi çocuklarımızla kayıyoruz. Mahalle çocukları sık sık kapımı çalıyor, 'Engin ağabey hadi kayalım, kayalım.' diye ısrar edince dayanamayıp kızağı alıp çıkıyorum." diye konuştu.

Gökgöz, Küre'de kızak yarışlarının meşhur olduğunu ifade ederek, "Küre her kış yoğun kar alan bir bölge, o nedenle herkes kızakla kaymayı bilir. Burada kızakla kaymak bir kültür." dedi.

Fuat Mehmetçik de çocuklarıyla çok eğlendiğini dile getirerek, "Küçükten yaptığımız şeylerdi. Çocuklarla anılarımızı tazeliyoruz. Küre'ye kar, kış yakışıyor. Böyle birlikte eğlenmekten memnunuz. Çocukların kayması belki büyüklerin hoşuna gitmiyor ama çocuklarla caddeler daha güzel ve keyifli. Biz de çok memnunuz." diye konuştu.

Muhammed Dinler ise 4 yaşındaki kızıyla kaymaya geldiğini belirterek, "Babamızdan gördüğümüz gibi kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Kar 1 metre ama bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Buzlanma nedeniyle insanlar bizden şikayetçi olsa da seviyoruz"

İlkokul öğrencisi Yakup Turan, yazları bisiklet, kışları da kızakla eğlendiğini söyledi.

Turan, "Kışın biraz yorucu olsa da yine de en büyük eğlencemiz kızak. Ahali biraz şikayetçi oluyor ama yapacak bir şey yok, eğlencemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Zümra Gökgöz, 6. sınıf öğrencisi olduğunu, kızakla kaymayı çok sevdiğini, arkadaşlarıyla bol bol eğlendiğini anlattı.

Çocuklardan Yaman Emiroğlu, insanların zaman zaman kızdığını dile getirerek, "Yolların buzlanması nedeniyle insanlar bizden şikayetçi olsa da seviyoruz, eğlencemize bakıyoruz. Bizim kültürümüz, eğlencemiz bu." dedi.

İlçenin dar sokaklarında kızakla kayarak eğlendiklerini ifade eden 3. sınıf öğrencisi Bilal Gökgöz de "Küreye kar tesisi açılmasını istiyorum. Yollara tuz dökülmesini istemiyorum. Tuzlandığı zaman kayamıyoruz." diye konuştu.