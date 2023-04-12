Maruderm Kozmetik, Aile dizisinin ana sponsoru oldu - Son Dakika
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Maruderm Kozmetik, Aile dizisinin ana sponsoru oldu

12.04.2023 18:10
Maruderm Kozmetik, Aile dizisinin ana sponsoru oldu

Son günlerde güçlü kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla sosyal medya ve internette sıkça konuşulan projelerden biri olan Aile dizisinin ana sponsorluğunu Maruderm Kozmetik üstlendi.

Güzelliğe doğal bir yaklaşım fikriyle yola çıkan firma kurulduğu günden beri saf ve temiz ürünleri kullanıcılarına ulaştırmayı hedeflemekte ve her geçen günsürdürdüğü çalışmalara bir yenisini eklemektedir.

HAMMADDELERİ FRANSA'DAN GELİYOR

Maruderm Kozmetik saf, temiz ve etkin içerikli ürünler üretme vizyonuyla yola çıkmış bir güzellik markasıdır. Hammaddelerinin neredeyse tamamını Fransa'dan getiren firma; herbisit, pestisit, paraben, ftalat, PABA, petrolatum, parafin ve herhangi bir hayvansal içerik barındırmayan ürünleri, müşterilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.

AİLE KAVRAMI HER YÖNÜYLE ELE ALINIYOR

Senaryosunu Hakan Bonomo, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, 14 Şubat'da Show TV'de ekranlarında izleyicisi ile buluşan 'Aile' dizisinin konusu ise tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Show Tv, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maruderm Kozmetik, Aile dizisinin ana sponsoru oldu - Son Dakika


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