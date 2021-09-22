Geçtiğimiz sene Türkiye ikincisi olarak büyük başarı gösteren 17 yaşındaki Maruf Efe "Maroof" Okumuş Galatasaray Espor FIFA ekibine tekrar katıldı. Galatasaray Espor yıldız oyuncunun transferini sosyal medyadan işte böyle duyurdu!

Genç yetenek yeni sözleşmenin ardından "2 senedir formasını gururla terlettiğim Galatasaray ile tekrardan sözleşme imzalamanın heyecanını yaşıyorum. İyi veya kötü hiç fark etmeksizin her anımda yanımda olan Galatasaray taraftarına teşekkür ediyor, çok daha büyük başarılar yakalayacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.