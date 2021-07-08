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MARUF'un en önemli gündemi iklim krizi ve afetler olacak - Son Dakika

MARUF'un en önemli gündemi iklim krizi ve afetler olacak

08.07.2021 13:41
MARUF'un en önemli gündemi iklim krizi ve afetler olacak, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekim ayında düzenlenecek Marmara Urban Forum'un yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gereken konulara odaklanacağını söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekim ayında düzenlenecek Marmara Urban Forum'un yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gereken konulara odaklanacağını söyledi. Büyükakın, "En önemli konulardan bir tanesi küresel iklim krizi, diğeri de afet yönetimi olacaktır" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından ikinci kez uluslararası çapta düzenlenecek Marmara Urban Forum'unda (MARUF) belediyelerin temel sorunları ele alınacak. Karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasına, fikir alışverişinde bulunulmasına ve örnek uygulamaların tanıtılmasına imkan verecek MARUF'ta küresel meseleler de ele alınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iklim değişikliği ile bir ülkenin tek başına baş edemeyeceğini, bu sorunun küresel şekilde, ortak hareket edilerek çözülebileceğine işaret etti. Müsilaj örneğini veren Başkan Büyükakın, " Marmara Denizi'ndeki deniz salyası meselesi, esasen küresel iklim değişikliğinin etkilerinden bir tanesi. Deniz salyası oluşumu için deniz suyunun belirli bir sıcaklığın üstüne çıkması gerekiyor. Artık küresel iklim değişikliği alarm çalmaya başladı. Eskiden akademisyenler konuyu takip ediyordu, bir şeyler söylüyordu. Toplum farkında olsun diyorduk ama şimdi göz ile görmeye başladık. Isı değerlerindeki artışları fark etmeye, iklimdeki değişikliği hissetmeye başladık" dedi.

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim küresel ısınmaya karşı bir ortak eylem planı oluşturup ona göre sonuçlar alma gibi bir yöne doğru ilerlememiz lazım. Mesela bunu Marmara'da çok iyi anlatabiliriz. Marmara'da oluşan deniz salyasının suyun ısınmasıyla alakalı kısmına bir şey yapamayız ama denize yapılan deşarj kısmına bir şey yapabiliriz. Denize yapılan deşarjı bir başına bir belediyenin tamamen kontrol altına alması, ileri arıtma teknikleri uygulaması tek başına hiçbir anlam ifade etmeyecek çünkü toplam içinde kendisi marjinal kalacak. Dolayısıyla biz aslında birlikte nasıl eylem gerçekleştirebileceğimizi, birlikte nasıl hareket edeceğimizi yeniden düşünmeliyiz. MARUF'un bu seferki ana gündemi de bu ve bununla bağlantılı konular olacak".

MARUF platformunda Türkiye'deki belediyelerin söyleyeceği birçok mesele olduğunu aktaran Büyükakın, "En önemli konulardan bir tanesi küresel ısınma olacak diğeri de afet yönetimi olacaktır. Onun yanında bunlarla eklemlenebilen birçok başka konu da var. Pandemi de bir manada aslında kriz yönetimi meselesidir. Tedbir almazsak insanlığı büyük meydan okumalarla karşı karşıya bırakan ciddi risklerle karşılaşacağımız bir yere doğru ilerleyeceğiz. Dolayısıyla iş yapma biçimlerimizi yeniden düşündüğümüz ve birlikte eylem yapabilme kapasitemizi nasıl artıracağımızı konuştuğumuz bir çerçeve olacak MARUF. Şu ana kadar yapılmış çok ciddi katkılar var ama bu katkılar sonraki etkileri anlamında çok daha kıymetli katkılar olacak. Herkesi; yerli-yabancı hem akademisyenleri hem politika yapıcıları hem politikacıları bu platformda yer almaya, MARUF etkinliğine çok daha güçlü bir şekilde katılmaya davet ediyorum. Burada çok güzel şeyler olacak" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

MARUF'un en önemli gündemi iklim krizi ve afetler olacak

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MARUF'un en önemli gündemi iklim krizi ve afetler olacak - Son Dakika Ekonomi


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