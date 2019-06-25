Son Dakika Haberleri: Marul bahçesindeki kuş yuvasında 5 yavruyla karşılaştı
Son Dakika Güncel Haber

Marul bahçesindeki kuş yuvasında 5 yavruyla karşılaştı

39 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir kuşun marul bahçesine yaptığı yuvada, 5 yavru dünyaya geldi.

Marul bahçesindeki kuş yuvasında 5 yavruyla karşılaştı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bir kuşun marul bahçesine yaptığı yuvada, 5 yavru dünyaya geldi. Bölge sakinleri, yuvanın hangi kuşa ait olduğunu bilmediklerini söyledi. İlçede sebze yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Mehmet Demiroğlu, marul bahçesinde hasat yaparken, kuş yuvasına rastladı. Demiroğlu, yuvada, sarı gagaları ve tüyleri ile ilginç bir görüntüye sahip 5 yavru kuş gördü. Yavruların hangi kuş türüne ait olduğunu bilemeyen Demiroğlu, arkadaşlarından da bu konuda net bir yanıt alamadı.
Mehmet Demiroğlu, işi gereği sürekli doğada olduğunu, ancak bugüne kadar böyle kuş yavruları görmediğini belirterek, "İlk baktığımda yuvada bir hayvanın olduğunu sandım. Yanına yaklaştığımda 4 yavrunun bulunduğunu, 1 yavrunun da yumurtadan çıkma üzere olduğunu gördüm. 20 senedir arazideyim, böyle şey görmedim" dedi.
Demiroğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavrular, bir gün sonra anneleri tarafından başka bir alana taşındı.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
Mehmet Demiroğlu, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marul bahçesindeki kuş yuvasında 5 yavruyla karşılaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]