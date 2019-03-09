Son Dakika Haberleri: Marul Kavgası: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Marul Kavgası: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa Hal Pazarında komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Marul Kavgası: 1 Yaralı, 1 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa Hal Pazarında komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre, dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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