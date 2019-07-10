Son Dakika Haberleri: Marul toplayabilen sebze robotu
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Marul toplayabilen sebze robotu

1 saat önce

HAYATIN hemen hemen her alanına giren robot teknojileri tarımda da yerini almaya başladı.

Marul toplayabilen sebze robotu, System.String[]
Cambridge Üniversitesi, Güncel
HAYATIN hemen hemen her alanına giren robot teknojileri tarımda da yerini almaya başladı. Buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünlerin toplanmasında kullanılan bu teknolojiler, artık insan hassasiyetinin gerektiği durumlarda da kullanılabiliyor.

Makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabilen robot, Cambridge Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar tarafından geliştirildi. Vegebot ismi verilen robot, hassas yaprakları olan ve toprağa yakın mesafede yetişmesinden dolayı toplanması daha zor olan marulu toplayabiliyor. Bilgisayar görüş sistemi yardımıyla hedefini belirleyen robot, makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır olup olmadığını belirleyebiliyor. Marulun toplanmaya hazır olduğunu analiz eden robot üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:11 Kaynak: DHA
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