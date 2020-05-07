Marul ve salatalık çiftçinin yüzünü güldürdü

Üretici Mehmet Karadere, "Çobanlık yapıyordum. Şuan seracılığa başladım. Bu işte kendi ekmeğimizi bulduk" diyerek memnuniyetini dile getirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sera ve açık alanda ilk mahsulünü veren marul ve salatalık çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği mahallelerinde 5 bin dekarlık alan üzerinde kurulan 120 adet serada yetiştirilen salatalık ve marul hasadına başlandı. Marul ve salatalık dışında seralarda domates, biber, patlıcanda yetiştiriliyor. Bu yıl ilk defa serada marul yetiştiren çiftçiler, tanesi 50 kuruştan pazarlanan ürünlerden elde ettikleri gelirlerden memnun.

Sezon döneminde güzel verim beklediklerini kaydeden üreticilerden Ahmet Şahoğlu, "Doğada çiftçi tarlasında sebzeyle mücadele ediyor. İlk mahsulleri toplamaya başladık. Fiyatlarımız gayet iyi" dedi.

Virüs salgını nedeniyle marul yetiştirmeye başladıklarını ifade eden çiftçi Mehmet Karadere, "Çobanlık yapıyordum. Şuan seracılığa başladım. Bu işte kendi ekmeğimizi bulduk. Salgın nedeniyle marul yetiştirdik. Ürünlerimize çocuklarımız gibi bakıyoruz" diye konuştu.