Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı - Son Dakika

Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı

Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı Vatan sevgisini marul tarlasına yansıttı Bayrak sevgisini tarlaya ekti Üretici Telat Tarhan;

Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı

Vatan sevgisini marul tarlasına yansıttı

Bayrak sevgisini tarlaya ekti

Üretici Telat Tarhan;

"Otları temizleyip bayrağımızı temiz tutmak için mücadele verdik"

"Ürünlerle bayrak sevgimizi canlandırmak istedik"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan;

"Türk milletinin nasıl olduğunu dünyaya gösteriyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Telat Tarhan isimli üretici, adeta bir tuval olarak kullandığı tarlasına marullardan Türk bayrağı çizdi.

Eskişehirli üretici Telat Tarhan, bayrak sevgisini tarlasına kazıdı. Türk bayrağını tam 45 günde tamamlayan Tarhan, çalışmasında lale ve gül gibi bitkilerin aksine marul kullandı. Gece gündüz demeden marullarını özenle büyüten üretici, marulların yetişmesiyle hayalini gerçekleştirdi. Kırmızı marullar ile hilal sembolünü toprağa işleyen Tarhan, beyaz marul olmadığından dolayı yıldız sembolünde yeşil marullara yer verdi. Tarlasını tuval gibi kullanan Tarhan'ın eseri, görenlerin kalbini fethediyor.

"Ürünlerle bayrak sevgimizi canlandırmak istedik"

Büyük beğeni toplayan eseri hakkında konuşan Tarhan, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Tarlasına resmettiği Türk bayrağının oluşum sürecini anlatan Tarhan, "Ürünleri sürekli fide olarak yetiştiriyoruz. Kırmızı marullar dikim esnasındayken bayrağımızı canlandırmayı düşündük. Önce ay yıldızı çizip, üzerine yeşil marulları ektik. Daha sonra da etrafına kırmızı marulları doldurarak bayrağımızı canlandırmaya çalıştık. Hava şartları, marulların yetişirken yaşadığı böcek ve sinek gibi etkenlerden dolayı tam istediğimiz gibi kapatmadı. Yine de güzel bir şekil ortaya çıkartmaya çalıştık. Yaklaşık 45 gün sürdü. 3 Temmuz'da dikmiştik. Aslında daha erken dikip 15 Temmuz'a hazırlamayı düşünüyorduk ama geç kaldık. Uzun zamandır düşündüğüm bir hayalimdi. 'Acaba ürünlerimizle bayrağımızı canlandırabilir miyiz?' şeklinde bir düşünce hep aklımızda vardı. Elimizden geldiği kadar uğraşarak canlandırmaya çalıştık. Bizi en çok zorlayan temizliği oldu. İçindeki otları sürekli temizleyip, bayrağımızı temiz tutmak için mücadele verdik. İlk başlarda şöyle bir düşüncemiz vardı; 'Göklerde dalgalanması gereken bayrağımızın, toprağın üzerinde marullar ile olması, yanlış tepkilere yol açar mı?' Öyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Biz sadece elimizdeki ürünlerle bayrak sevgimizi canlandırmak istedik" diye konuştu.

"Türk milletinin nasıl olduğunu dünyaya gösteriyoruz"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise Tarhan'ın çalışmasıyla gurur duyduğunu belirterek, "Vatanına, bayrağına olan sevgisini, kalemle değil tarlasına ekerek göstermiş olan üreticimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok anlamlı bir davranış. Ülkemiz açısından ayrı bir anlam taşıyor Türk milletinin nasıl olduğunu böylelikle dünyaya gösteriyoruz. Bizim millet olarak, vatan ve bayrağımız her şeyden önce gelir. Son zamanlarda devletimiz üzerine oynanan oyunları, fikir olarak da üreticimiz tarlada bozmuş oluyor. Bu sevgiden kaynaklanan bir şey. Özellikle Kurban Bayramı'nda bu bölgemize kurban kesmeye gelen vatandaşlarımız, çok büyük destek oldu. Güzel tepkiler verdiler. Üretici demek sadece tarlada çalışmak demek değil. Kendisinin bayrak ve vatanıyla her şeye hazır olduğunu gösteren bir çalışma oldu ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 10:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı - Son Dakika
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