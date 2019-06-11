Son Dakika Haberleri: Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı
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Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

2 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Kenevir, Güncel
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