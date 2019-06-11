Marulların arasında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı
2 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu
ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.
- Kahramanmaraş
Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi
Ata sopalı işkence yapan şahısa 773 lira ceza verildi
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı