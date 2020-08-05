Maruni Patrik'ten uluslararası topluma "Lübnan" çağrısı - Son Dakika

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve dünya ülkelerine dün patlamanın meydana geldiği başkent Beyrut'u kurtarmak için siyasi değerlendirmelerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, Maruni Patriği Rai, Beyrut'un içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulması için BM'nin ve dünya ülkelerinin acilen yardım göndermelerini istedi.

Beyrut'ta yaşananların siyaseti ve anlaşmazlıkları aştığını, bunun için siyasi değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Rai, "Lübnan'ı sevdiğinizi, çağrılarımıza yanıt vereceğinizi, Lübnan'ın Ortadoğu ve dünyada barış, demokrasi ve insanlık hizmetindeki tarihi rolüne geri dönmesini istediğinizi bildiğim için sizlere yardım çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Beyrut'un doğu ve batı için çok değerli bir şehir olduğunu ve savaşta olmamasına rağmen savaş alanına döndüğünü belirten Rai, Lübnan'ın başkentin imarı için BM öncülüğünde bir fon kurulmasını ayrıca dost ve kardeş ülkelerin yanında yer almasını hak ettiğini kaydetti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.