Marvel da Neymiş: Bütün Pixar Evreninin Birbirine Bağlı Olduğunu Kanıtlayan Efsane Teori
56 dakika önce
Bir Twitter kullanıcısı, bütün filmlerin aslında birbirine bağlı olduğunu ve tek bir film oluşturduğunu anlatan Pixar Teorisini özetledi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:37
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