Son Dakika Haberleri: Marvel'den Stan Lee'nin 96. Yaşgünü İçin Hüzünlü Paylaşım

Marvel'den Stan Lee'nin 96. Yaşgünü İçin Hüzünlü Paylaşım

1 saat önce

Marvel çizgi romanlarında yer alan Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Demir Adam gibi pek çok karakterin yaratıcısı olan efsanevi Stan Lee, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılmıştı.

Marvel'den Stan Lee'nin 96. Yaşgünü İçin Hüzünlü Paylaşım, System.String[]
Stan Lee, Marvel Hanedanlığı'nın ortaya çıkmasındaki en önemli aktör olarak biliniyor. Pek çok karakterin yaratıcısı olan ve pek çok hikayeye de yön veren Lee, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılırken sevenlerini de yasa boğmuştu.




Marvel da bu efsanesinin doğum gününü unutmayarak bir paylaşımda bulundu. Firmanın sosyal medya hesaplarına yüklenen paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Marvel Studios'un resmi Twitter hesabından yapılan gönderide, usta sanatçının 96. yaşgünü kutlandı. Paylaşılan bir Stan Lee çizimi yer alan gönderinin altında, "Doğum gününde, Stan Lee'yi bizimle hatırlayın. Mutlu yıllar, Stan. Her şey için teşekkürler." ifadesi yer aldı.




Bütün Marvel uyarlaması filmlerde de ufak bir sahnede görünmesiyle hatırlanan Stan Lee, 2018 yılının Kasım ayında vefat etmişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:36 

Twitter, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız." İlber Ortaylı, Gençlik Yıllarından Fotoğraf Paylaştı

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti Halk Arenası'na Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Destek Mesajı Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:52:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marvel'den Stan Lee'nin 96. Yaşgünü İçin Hüzünlü Paylaşım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]