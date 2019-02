Marvel Evreni'ni Tamamen Değiştirebilecek, Zihin Açan Hayran Teorileri

Süper kahraman filmleri, kendi ilginç ekosistemlerini oluşturmuş durumda. Filmler arasında geçen sürede insanlar teorilerini yazıyor, YouTube'da binlerce kanalda binlerce kişi bu filmlerden bahsediyor. Herkes bir fikir sahibi ve ne olacağına dair herkesin bir teorisi var.Fan teorilerinin bir kısmı havada kalabiliyor, bir kısmı ise fazlasıyla klişe. Bazı teoriler ise gerçekten çok iyiler, hatta gerçek olma ihtimalleri bile var.İşte, gerçek ise Marvel Sinematik Evreni'ni değiştirecek hayran teorileri:Bilge Adam Nick FuryBu teorinin mucidi, Reddit kullanıcısı u/sfmarch07. Bu teoriyi kısaca 'her şeyin bir hikmeti var' teorisi olarak isimlendirebiliriz. Teoride hem ekranda hem de ekran dışında gerçekleşen olayları birleştiren kullanıcı, özellikle Nick Fury'nin rolüne dikkat çekiyor.Bu teoriye göre Nick Fury, yeni filmde sadece filmde olmak için olmayacak. Bir şekilde Thanos'tan ve O'nun yapacaklarından haberdar olacak olan Fury, o günden itibaren her an Thanos ile mücadeleye odaklanacak. 14 milyon küsür ihtimalden iyilerin kazandığı ihtimalin gerçekleşmesi için her şey doğru anda gerçekleşmeli. Nick Fry de bunu sağlamaya çalışıyor.Paralel DünyalarInfinity War'da Thanos'un mantığı çok sık eleştirildi. Deli titanın neden kaynakları iki katına çıkarmak yerine canlıların yarısını öldürmeye çalıştığı tartışma konusu olmuştu. Reddit kullanıcısı u/joethehamface ise daha farklı bir yaklaşıma sahip.Bu teoriye göre Thanos'un kimseyi öldürdüğü yok. "Herkes ruh taşının içinde." varsayımından farklı olan bu teoride, Thanos aslında gerçekliği ikiye böldü ve iki farklı evren oluşturdu. Eş zamanlı olarak ikinci bir evren oluşması demek, kaynakların iki katına çıkması demek. Bu iki paralel evren arasında ise bağlar var. Ant-Man her iki boyut arasında hareket edebiliyor ve ayrılma anında Kuantum boyutunda olduğu için kritik öneme sahip olacak.Sonsuz Zaman DöngüsüÇizgi roman evrenlerinde paralel evrenler de, zaman yolculukları da hatta karakterlerin ölüp ölüp geri dönmeleri de oldukça alışıldık şeylerdir. Filmde de zaman yolculuğunu görme ihtimalimiz var. Bu konu üzerine bir sürü teori var zaten. Bu teoriler genelde tek bir noktaya geri dönüp işleri düzeltmeye dayanıyor.Bu teori ise çok daha karışık bir zaman döngüsü içeriyor. Dr. Strange, kendisinin Dr. Strange olmasından öncesi de dahil olmak üzere bütün olayları kapsayan bir zaman döngüsü kurdu ve bu döngü, 14.000.605 ihtimalden kahramanların kazandığı ihtimal gerçekleşene kadar devam edecek.Büyük ŞaşırtmacaBu teori de Reddit'ten geliyor. improperhoustonian adlı kullanıcının teorisine göre yeni filmde, toza dönüştürülen kahramanlar aslında başka bir evrendeler ve hikaye de o evreni takip edecek. Teorinin yazarına göre sözleşmeleri sona eren orijinal ekip, zaten o veya bu şekilde seriden çıkacak.Bu ilginç teori gerçekleşirse, uzun süredir hakkında söylentiler dolaşan pek çok hikayenin de filmlerde yer alma ihtimali doğacak. Yine de klasik Avengers ekibini bu şekilde kenara itmeleri pek olası değil.Hulk Neden Çıkmıyor?2018 yılında ortaya atılan bir teoriye göre, Bruce Banner bütün Thor: Ragnarok ve Infinity War boyunca bir Skrull. Bu teorinin bir dayanak noktası yok, öylesine ortaya atılmış bir teori gibi duruyor. Zaten gelen tepkiler üzerine de bu yorum silinmişti. Yine de "Hasar çoktan verildi" diyecek bir Skrull Kraliçesi, ajanları olarak yeşil devi ortaya çıkarabilir.Loki Aslında Ölmedi (Yine)Oldukça büyük bir hayran kitlesi edinen ve kötü adam olarak başladığı yolculuğunu ne olarak bitirdiğini kendisi de bilmeyen Loki, ilk filmin hemen başında hayatını kaybetmişti.Loki öldüğü anda dedikodu kazanları kaynamaya ve insanlar Loki'nin aslında nasıl ölmediğini açıklamaya koyuldular. O yüzden burada tek bir teori yerine genel bir teori başlığı olarak Loki'nin ölmemesinden bahsediyoruz.Her ne kadar bu konuda çıkan bütün teorilere Russo kardeşler itiraz etse de, Loki en nihayetinde Loki'dir ve bütün hikayeler bir şekilde onundur. (Mitolojik olarak en azından.) Yeni filmde de Thor'un evlatlık kardeşi bir köşeden çıkabilir.Thanos Emekliliğinin Tadını Wakanda'da mı Çıkartıyor?Infinity War filminin sonunda, işini bitirmiş zırhını asmış çiftçi Thanos'u görmüştük. Reddit kullanıcısı thepride325, Thanos'un uzak bir gezegende değil Wakanda'da olduğunu söylüyor. Bu teorisini de içeriden aldığını iddia ettiği bilgilere ve fragmandaki görüntülere dayandırıyor. Thanos Wakanda'da ise Endgame filmi oldukça ilginç şekilde sona erecek demektir.Gözcü Stan LEEBu aslında doğrulanmış bir fan teorisi. Marvel evreninde gözcüler adı verilen bir grup var. Bu grup oldukça gelişmiş bir ırkın üyeleri ve boyları da birkaç metre. Anatomik yapıları ise cüceleri andırıyor. Kel kafalı, bilge canlılar bunlar. Her filmde bir sahnede gözüken efsanevi Stan Lee'nin de bu gözcülerden biri olduğu iddia ediliyordu. 2017 yılında Stan Lee'yi diğer gözcüler ile sohbet ederken gördüğümüzde bu teori de onaylanmış oldu.Gamora, Mistress Death OlacakÇizgi romanlarda Thanos'un en önemli motivasyonlarından birisi de Mistress Death'e olan aşkıdır. Hatta Thanos'un evrenin yarısını öldürmesinin sebebi bile onu etkilemek istemesidir. Bu karanlık teoriye göre ise Gamora, ölümden Mistress Death olarak geri dönecek. Bu ilginç teori gerçekleşirse Thanos'un yeni karakter ilerlemesi nasıl olur kestirmek zor. Thanos ile ailesini öldürerek zorla evlatlık aldığı ve sonra kurban ettiği ölü kızının arasında bir aşk hikayesi yazarlarsa seyircilerden çok tepki alacakları gün gibi ortada.Yenilmezler YenildiBu teoriye göre Avengers, daha ilk savaşlarında aslında yenildi. Reddit'ten gelen bir teoriye göre New York savaşı tamamen dikkat dağıtmak içindi. ParameciaAntic isimli kullanıcıya göre ekip herkesi dövüp, Loki'yi yakalamayı başarsa da gizlenme teknolojisine sahip gemilerle gelen ve şekil değiştiren Chitauriler, daha sonra sorun yaratmak üzere gezegenin belli noktalarına yerleşti. Bu teorinin en büyük sorunu ise Chitauri'lerin şekil değiştirme özelliği olmaması.Tony Stark, Peggy Carter'in Oğlu mu?İşte bu teori gerçekse çarşı karışır. Kaptan Amerika'nın biricik aşkı olan Peggy Carter, aynı zamanda SHIELD'in de kurucusu ve filmden ve diziden de hatırladığımız üzere Howard Stark'ın yakın arkadaşı. Hatta bu teoriye göre fazla yakın. Öyle ki Tony Stark aslında bu gizli aşkın meyvesi. Steve Rogers ve Tony bu gerçekle nasıl başa çıkabilirler, kestirmesi biraz zor.Elbette ki bunların hepsi birer teori. Hiçbiri gerçek çıkmayabilir, hepsi de gerçek çıkabilir. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin Marvel Sinematik Evreni'ne yönelik teorileriniz neler?