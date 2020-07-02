Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan - Son Dakika

Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan

Marvel evreninin yeni oyununda, Müslüman kadın karakter Kamala Khan da yer alacak.

Marvel'in Avengerları tekrar bir araya geliyor, bu kez beyaz perde de değil ama hasılat rekorları kıran bir bilgsayar oyununda.

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Oyunda, beklenen tüm süper kahramanlar var. Iron Man, Hulk, Kaptan Amerika. Ama bu kez ekibe yeni bir üye katılıyor: Kamala Khan.

Şekil değiştirme kabiliyetine sahip Pakistan kökenli, Müslüman Amerikalı genç, son Ms Marvel.

Oyunun yayıncısı, Square Enix Marvel Avengers'a Kakala Khan'ın katılacağını, başlıca oyun karakterlerinden biri olacağını ve oyunun hikayesinde önemli bir rol oynayacağını açıkladığında, hem oyunun hayranları hem de sektörden öevgü almıştı.

25 yaşındaki oyuncu Maria Afsar "Bu Marvel karakterini birkaç yıl önce çizgiromanda görmüştüm. Geçmişini okuyunca, Pakistanlı, Müslüman ve bir kadın olduğunu görünce çok iyi olduğunu düşündüm" dedi.

"Karakterin oyunda ana karakterlerden biri olduğunu duyduğumda, bunun hayatım boyunca beklediğim bir şey olduğunu düşündüm. Küçükken hiç böyle bir şey görmemiştim."

'Gençlerin ilham alabilecekleri bir karakter'

Kamala Khan'ı 2014'te yaratanlardan biri Marvel editörü ve yönetmeni Sana Amanat.

Kendisi de Müslüman bir Amerikalı biri olan Sana Amanat, benzer özelliklere sahip genç kızların kendilerini bulabilecekleri ve ilham alabilecekleri bir karakter yaratmak istediğini söylüyor.

Amanat, oyunun tanıtımında yaptığı açıklamada "Kamala'nın yaptığımız en büyük Marvel oyunlarından biri olması inanılmaz." dedi.

Son yıllarda Müslüman karakterler, birçok bilgisayar oyununda önemli roller aldı.

Assassin's Creed Chronicles: India'da Keşmirli suikastçi Arbaaz Mir vardı.

Dövüş oyunu Tekken 7'de, Shaheen adlı Suudi Arabistanlı bir karakter yer aldı.

Ve Street Fighter V'te ortadoğu kökenli Rashid adlı bir karaktere yer verildi.

'Genç Müslümanlar yansıtılmıyor'

Ancak No Brakes Games'in stüdyo şefi Sitara Shefta'ya göre Müslüman karakterlerin tasarımları tek tip olabiliyor ve ortalama genç Müslümanları pek yansıtmıyor.

Sitara, Ms Marvel'in genç Müslümanlara daha çok benzediğini ve Kamala Khan karakterinin kendi yeğenini hatırlattığını belirtiyor.

Sitara, Kamala Khan'ın oyuna dahil olmasının, oyun dünyasında daha iyi temsil adına dev bir adım olduğunu vurguluyor.

"Çok önemli, neden Pakistanlılar ve Müslümanların karakterleri ve onlara ilham verecek hikayeleri olmasın?" diye soruyor ve şöyle devam ediyor;

"Oyunlarda genelde terörist ya da mücadele ettiğimiz kötü adamlar olarak gösteriyorla. Şimdiyse güçlü bir Pakistanlı Müslüman karakterimiz ve bu topluluktaki çocukların ilham alacağı bir rol model var."

Televizyon dizisi bekleniyor

Oyunun hikayesinde, çizgi romandan esilenildi, ancak Marvel'in Sinema Evreni'yle aynı değil.

Oyunu geliştiren Crystal Dynamics'in Stüdyo Şefi Scott Amos da, Kamala Khan'ın dahil edilmesiyle çok olumlu tepkiler aldıklarını söylüyor.

Marvel Studios'un Disney'le birlikte karakterin etrafında geçecek ve 2022'de yayımlanacak bir televizyon dizisi yapması da bekleniyor.

Genç, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:47 

Son Dakika Dünya Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan - Son Dakika Dünya

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