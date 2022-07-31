Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı

31.07.2022 15:29

Marvel filmlerindeki "Görünmez kadın" karakterinin bu görünmezlik özelliği gerçek oldu! Bir adamın giydiği görünmezlik kıyafetini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Bilim kurgu filmlerindeki birçok olayın günümüz dünyasında teknolojiyle birlikte normallik kazanmasının ardından filmlerdeki başka senaryoların gerçekleşme ihtimali de insanları heyecanlandırıyor.

MARVEL'İN ÜNLÜ KARAKTERİ

Marvel'in ünlü karakteri "Görünmez kadın"ın gerçeğe dönüşmesi ise artık anmeselesi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, görünmezlik kıyafeti tanıtıldı. Kıyafeti ilk kez gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

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Sosyal Medya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Marvel'in 'Görünmez kadın' karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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