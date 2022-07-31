Bilim kurgu filmlerindeki birçok olayın günümüz dünyasında teknolojiyle birlikte normallik kazanmasının ardından filmlerdeki başka senaryoların gerçekleşme ihtimali de insanları heyecanlandırıyor.
Marvel'in ünlü karakteri "Görünmez kadın"ın gerçeğe dönüşmesi ise artık anmeselesi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, görünmezlik kıyafeti tanıtıldı. Kıyafeti ilk kez gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Son Dakika › Teknoloji › Marvel'in 'Görünmez kadın' karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika