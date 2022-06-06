Marvel hayranları buraya: Groot dizisi için tarih verildi - Son Dakika
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Marvel hayranları buraya: Groot dizisi için tarih verildi

06.06.2022 12:12
Marvel hayranları buraya: Groot dizisi için tarih verildi

I Am Groot dizisi için çıkış tarihi paylaşıldı. İşte Disney+ üzerinden sunulacak yeni Marvel dizisi hakkında merak edilenler.

Marvel dünyasının sevilen karakteri Baby Groot için yeni bir animasyon dizisi geliyor. Disney+'ta yayınlanması planlanan "I Am Groot" dizisi için ilk afiş ve yayın tarihi nihayet belli oldu. Guardians of the Galaxy'nin sevilen karakteri Groot, mini diziyle geri dönüyor.

I Am Groot çıkış tarihi ve afişi yayınlandı

Marvel, yeni mini dizisi I Am Groot ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Marvel'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Groot dizisinin çıkış tarihi ve afişi açıklandı. Açıklamaya göre, I Am Groot yayın tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi. Dizi sadece Disney+'ta yayınlanacak.

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İlk olarak 2014 yılında çıkış yapan Guardians of the Galaxy'de kendini gösteren Groot, 2017 yılındaki Guardians of the Galaxy 2 ile Marvel dünyasında daha fazla hayran edinmeyi başardı. Disney+ ise hayranlar için yeni mini dizinin ilk afişini paylaştı.

I Am Groot, Marvel Studios' Original shorts, is streaming August 10 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MQu43oCtOO

— Disney+ (@disneyplus) June 5, 2022

Guardians of the Galaxy'den türetilen animasyon dizisi Disney+'ta yayınlanacak. İlk olarak 2020 yılında açıklanan Groot dizisi konusu ise şimdilik belirsiz. Ancak mini dizi olacağını göz önünde bulundurarak, çok fazla karakter ve hikaye derinliği beklememek mantıklı olacaktır.

Marvel tarafından afişle birlikte paylaşılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Baby Groot'un büyüdüğü ve yıldızların arasında başını belaya soktuğu parlak günlerinin ardından gelen seri, 10 Ağustos'ta yalnızca Disney+'ta prömiyer yapacak."

Marvel hayranları buraya: Groot dizisi için tarih verildi

Hem beyaz perdede hem de Disney+'ta yayınlanacak yeni Marvel yapımları, yaz aylarında süper kahraman hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor. 8 Haziran'da Miss Marvel Disney+'ta, 8 Temmuz'da ise Thor: Love and Thunder sinemada vizyona girecek.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde She-Hulk: Attorney at Law isimli dizinin 17 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacağını öğrendik.

Siz I Am Groot hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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