Marvel's Avengers, Black Panther'in ikonik selamı 'Wakanda Forever'ı duyurdu!

Ağustos ayının sonlarında çıkacak olan Marvel's Avengers'ın yeni DLC içeriği Black Panther'e "Wakanda Forever" selamı dahil edildi.

Marvel's Avengers resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir videolu paylaşım, oyunun yeni içeriği Black Panther: War for Wakanda için yeni "Wakanda Forever" selamını ortaya çıkardı. Animasyon, kahramanın kollarını göğsünün üzerinde çaprazlamasına birleştirmesine izin verecek.

Black Panther'in bu selamını ikonik bir hale getiren Amerikalı oyuncu Chadwick Boseman olmuştur. Genç aktörün Kara Panter filmindeki oyunculuğu hayranlar ve eleştirmeler tarafından oldukça övüldü. Bu nedenle, selamın Marvel's Avengers'a dahil edilmesi, muhtemelen Boseman'a ve performansına bir övgü olarak görülebilir.

Marvel's Avengers için ücretsiz War for Wakanda genişlemesinin 17 Ağustos'ta tüm platformlarda çıkış yapacak. 16 Ağustos'ta geliştirici Crystal Dynamics, yeni içerik genişlemesi hakkında bir War Table canlı yayını gerçekleştirecek.

MARVEL'S AVENGERS'IN ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK GÜNCELLEMESİ OLACAK!

War for Wakanda genişlemesi, oyuna yeni tek oyuncu ve çok oyunculu içerik ekleyecek. Ayrıca, Marvel's Avengers'ın hikaye içeriğinin uzunluğu 25 saatin üzerine çıkacak.

War for Wakanda, Marvel's Avengers için şimdiye kadarki en büyük güncelleme olmayı vaat ediyor. War for Wakanda, Black Panther'ı yeni tek oyunculu ve çok oyunculu Drop Zone ve Threat Sector Missions ile birlikte oynanabilir bir kahraman olarak ekleyecek. Marvel's Avengers ayrıca War for Wakanda'da çok ihtiyaç duyulan bazı yeni düşman türleri ve kötü adamların yanı sıra oyuncuların keşfetmesi için yeni ortamlar getirmeye hazırlanıyor.