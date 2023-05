Marvel's Avengers Xbox Game Pass Servisine Ekleniyor

30 Eylül tarihinden itibaren Marvel's Avengers Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.

Xbox Wire'da yer alan duyuruya göre, Crystal Dynamics'in geliştirdiği Marvel's Avengers, Xbox Game Pass abonelik servisine geliyor. Oyunun bugüne kadar yayınlanmış tüm içerikleri de yer alacak. Bunlar arasında çıkış sonrası eklenen yeni kahramanlar ve görevler de yer alıyor. Oyun, Xbox Game Pass'in konsol, PC ve Cloud servisleri üzerinden oynanabilecek.

En son çıkan Black Panther: War for Wakanda genişleme paketi de Marvel's Avengers'ın Xbox Game Pass versiyonunda olacak. Bu paket, yeni oynanabilir kahraman olarak Black Panther'in yanı sıra saatlerce süren hikaye ve çok oyunculu mod içeriğini beraberinde getiriyor.

Blog yazısındaki detaylara göre; Xbox Game Pass aboneleri Marvel's Avengers'ı Xbox Series X|S üzerinden oynadıklarında bu konsollara özel optimizasyonlara erişebilecekler. Bunlar arasında hızlı yükleme süreleri, yüksek kare sayısı ve akıcı oynanış deneyimi yer alıyor. Ayrıca Marvel's Avengers'ın Xbox Game Pass versiyonu Smart Delivery desteği de sunuyor. Böylece aboneler Xbox Game Pass'in yer aldığı herhangi bir platformdan ( Xbox One, PC ve Xbox Series konsolları) oyunu oynayabilecek ve herhangi bir ek ücret ödemeyecek.

Disco Elysium: The Final Cut Xbox İçin Çıkış Yapacak

Bununla birlikte, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oyunun birinci yıldönümü etkinliği gerçekleşecek. Bu süre boyunca yapılan görevlerden dört katı tecrübe puanı kazanılacak, bu sayede kahramanların seviyeleri hızlıca artacak.

Son olarak, Marvel's Avengers'ın Xbox Game Pass versiyonunda, oyunun dijital sürümlerinden Endgame Edition'da bulunan sekiz kozmetik eşya yer almıyor. Bunlar Xbox mağazasından ayrıca satın alınabilecek.

Çıkışından üzerinden tam bir yıl geçen oyun, büyük ölçüde oyuncu topluluğunun tatmin edememişti. Hatta yayıncı firma Square Enix, oyunun satışlarının geliştirme maliyetini karşılayamadığını açıklamıştı.

