Marvel's Avengers, yeni Iron Man kostümünü tanıttı!

Marvel's Avengers, Tony Stark'ın Avengers: Endgame'de giydiği kostümü Mark 85'in oyunda yer alacağını duyuruldu.

PlayAvengers Twitter hesabından dün yapılan paylaşımla Iron Man'in kostümünün oyuna geleceği resmen açıkladı. Yeni gelecek kıyafet oyuncular tarafından, 20 Mayıs tarihinden itibaren oyunun pazarı üzerinden satın alınabilecek.

Yeni gelecek Mark 85 kostümü, Russo Kardeşler'in yönettiği Avengers: Endgame filminden esintilere dayanıyor. Mark 85, görüntü olarak klasik kırmızı ve altın renk düzenine sahiptir. Eklemler boyunca inanılmaz derecede ayrıntılı desenlere ve yarıklara sahip olduğu görülüyor. Thanos'u ve ordusunu yenmek için hayatını fena eden Tony Stark'ın en son kostümüne oyuncular bugünden itibaren ulaşabilecekler.