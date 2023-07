Marvel's Spider-Man 2 Duyuruldu: 2023'te Geliyor!

Marvel's Spider-Man 2 duyuruldu, Playstation Showcase etkinliğinin en önemli parçalarından biri olan oyun 2023'te çıkacak.

Türkiye saatiyle 9 Eylül'ün son dakikalarına kadar süren Playstation Showcase, çok büyük duyurularla oyun severleri heyecanlandırdı. Tanıtılan oyunlar arasında en çok dikkat çeken oyunlardan biri şüphesiz Spider-Man 2 oldu. 2018 yılında çıkan ilk oyun "Marvel's Spider-Man" ve ardından gelen spin-off "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" ile büyük başarı yakalayan Insomniac Games, şimdi yine büyük bir projeye hazırlanıyor.

Marvel's Spider-Man 2 Duyuruldu, İlk Fragman Paylaşıldı

Oyun dün gerçekleştirilen Playstation Showcase etkinliğinde duyuruldu. Etkinlikte yayınlanan fragman herkesi heyecanlandırmayı başardı. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Miles Morales ve Peter Parker'ı iş birliği içerisinde gördüğümüz oyunun fragmanında, Miles'a özgü elektrikli özellikler ön plana çıkıyor. Farklı kombolarda elektrik yeteneğinden yararlanan Miles, güçlü düşmanlara karşı Peter Parker ile güçlerini birleştirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bunun yanında fragmanın belki de en heyecan verici sahnesi son sahne.

Fragman boyunca arkada konuşan karanlık ses, Spider-Man evreninin en havalı düşmanlarından birine ait. "Kendimi bildim bileli bana denk birilerini aradım. Beni zorlayabilecek, şaşırtabilecek, hatta beni yenebilecek biri. Ama bulduğum tek şey hayal kırıklığı oldu. İkinizden birisi, sonunda bana arzuladığım şeyi verecek mi?" monoloğunun ardından duyduğumuz "Evet vereceğiz." cevabı, evrenin uzaylı simbiyotu Venom'a ait. Spider-Man oyunlarında Venom'ı görmek bizim için heyecan verici olacak. Bakalım Insomniac Games, bu karakterin hikaye ilerleyişini nasıl yazacak.

Oyunun hangi konsollara çıkacağı henüz net olmasa da, fragman PlayStation 5 üzerinden kaydedilmiş ve PlayStation 4 için bir bilgi paylaşılmamış. Oyunun şimdilik PlayStation Exclusive olacağını hatırlatmakta da fayda var. Gelecekte bilgisayarlarımızda oynayabilir miyiz bilinmez ancak şimdilik yeni jenerasyon konsollara muhtacız.

