Marvel, She-Hulk: Attorney at Law'ın fragmanını yayınladı

ABD merkezli Marvel'ın sevilen çizgi roman karakterlerinden biri dizi dünyasına taşınıyor. Jennifer Walters, nam-ı diğer She Hulk'un Disney Plus platformu için üretilen She-Hulk: Attorney at Law dizisinden ilk fragman geldi.

Marvel Sinematik Evreni'nin sekizinci televizyon dizisi ve dördüncü fazının bir parçası olan yapımın oyuncu kadrosunda Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Renée Elise Goldsberry ve Jon Bass yer alıyor. Ayrıca fragmandan da anlaşıldığı üzere Mark Ruffalo, Bruce Wanner (Hulk) olarak geri dönüyor.

She-Hulk: Attorney at Law fragmanı

Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro ve Jessica Gao yönetimindeki dizi ilk olarak 2019 yılında duyuruldu. Çekimleri ise 2021'in Nisan ayında Los Angeles ve Atlanta'da başlayıp Ağustos'a kadar sürdü.

Marvel, ilk Müslüman kahramanı Ms. Marvel fragmanını yayınladı!

Kuzeni Bruce Banner'a benzer şekilde kendisinin büyük, güçlü ve yeşil renkli haline dönüşebilen bir avukat olan Jennifer Walters (She Hulk), 17 Ağustos'ta Disney+'ta ekranlara gelecek. 9 bölümden oluşması beklenen dizide karakteri, Primetime Emmy Ödüllü 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Tatiana Maslany canlandırıyor.

Çizgi romanlarda Jennifer Walters, Bruce Banner'ın kuzeni olan sıradan bir avukattır. Ancak bir kazadan sonra Banner, Walters'a kan nakli yapar ve bunun, kendisindeki Hulk yeteneklerinin kuzenine de geçmesine yol açtığını keşfeder.

İki Hulk arasındaki en önemli fark ise: Walters'ın becerilerinin, kuzenine kıyasla daha yumuşak olması ve onun duygularını ve zekasını kontrol etmesine izin vermesi. She-Hulk: Attorney at Law dizisinde Mark Ruffalo'nun yanı sıra, Hulk'un en büyük düşmanı Abomination da Tim Roth'un canlandırmasıyla geri dönüyor.

Disney+, 14 Haziran'dan itibaren Türkiye'de yayına başlayacak. Platforma abone olanlar diziyi izleme fırsatına sahip olacaklar.