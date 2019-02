Marvel ve Dc Filmlerinden Sıkılanların Ayıla Bayıla İzleyeceği 10 Süper Kahraman Filmi

Gerçekte sahip olamadığımız şeyleri veren filmlere bayılıyoruz. Üstelik bu şey sadece fantastik filmler için değil, hemen hemen her sinema filmi için geçerli. Kısa sürede olsa bir başkasının ya da başkalarının gözünden, hiç yaşamadığımız olayları görmek hoşumuza gidiyor. Zaten bir filmi iyi yapan en önemli kriterlerden birisi de budur.Süper kahraman filmleri de doğrudan bu kriter üzerine inşa edilirler. İyi bir kahraman filminin çizgi romanlara ya da Disney, Marvel ya da DC gibi yapımcı unsurlara ihtiyacı yoktur. Temel motivasyon kişisel bir trajedi ya da dönüm noktasının ardından, diğer insanların faydası için savaşmaktır. Bu savaşta izleyici kendisinden ne kadar çok şey bulursa o kadar filme bağlanır.Webtekno Haftalık Film Reçetesi'nin bu haftaki bölümüne Marvel ya da DC imzası taşımayan, ancak çoğu süper kahraman filminden daha iyi olmayan birbirinden farklı yapımları derledik.(Arada izledikleriniz çıkabilir, izlemeyenleri mazur görün)10. Kick-Ass (Göster Gününü):Çizgi romanlardaki kahramanlar gibi olmaya kafaya takmış sıradan bir gencin, gerçekten süper kahraman öyküsünü izliyoruz. Adrenalini güldürürken aşılayan çok az film bulabilirsiniz. Dandik kostümler bu filme gerçekten çok yakışıyor. Ayrıca başroldeki Aaron Taylor-Johnson, bu filmdeki başarısıyla Avengers ekibine dahil olup Qucksilver karakterine hayat verdi. Nereden nereye...IMDb puanı: 7.6Rotten Tomatoes notu: %819. Hancock:Bugüne kadar izlediğiniz bütün süper kahramanlardan farklı olarak Hancock, fazlasıyla yalnız bir adamın hikayesini anlatıyor. Neden devamı çekilmedi bilmiyoruz, ancak tek başına bile oldukça kaliteli anlar yaşattığını söylemek mümkün. Komedi unsurunun bol bol bulunduğu filmde ana hikaye de bir o kadar sürükleyici.IMDb puanı: 6.4Rotten Tomatoes notu: %418. Hellboy:Bu listedeki en fazla fantastik unsur barındıran film olan Hellboy, 2004 yılından bu yana tam bir klasik olarak anılıyor. Hatta o kadar sevildi ki bu yıl filmin yeniden çekilmiş bir versiyonu vizyona girecek. Elbette daha iyi görsel efektlerle gözümüz de şenlenecek. Yine de Guillermo del Toro imzası taşıyan bu ilk filmi unutmak imkansız, izleyin görün.IMDb puanı: 6.9Rotten Tomatoes notu: %817. Constantine:Matrix'teki Neo kimliğinden bir türlü kurtulamayan Keanu Reeves abimiz, bu film sayesinde paçayı biraz kurtardı. Eğer korku türünde, farklı ve özgün bir yapım izlemek istiyorsanız, bu efsaneyi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. En azından hala izlemeyen varsa, çok şey kaçırdığına dair milyonlarca imza toplayabiliriz.Db puanı: 7.0Rotten Tomatoes notu: %466. Cronicle (Doğaüstü):Birlikte bir keşif yapan 3 lise arkadaşı doğaüstü güçlere sahip olurlar. Bu kısım sıradan görünse de güçleri, onları çok farklı ve içsel bir yolculuğa çıkartır. Her şey başta eğlenceli gelir, işler zamanlar biraz daha karanlık hal almaya başlar. Doğaüstü, gerçekten de Marvel ve DC dışında yer alan en iyi süper kahraman filmlerinden birisi.IMDb puanı: 7.1Rotten Tomatoes notu: %855. The Iron Giant (Demir Dev):Listedeki en eski ve tek animasyon filmi olan Demir Dev, henüz süper kahraman furyası başlamadan önce tüm sektöre sinema dersi verdi. Bir çocuğun, uzayın derinliklerinen gelen dev bir robotla arkadaşlık kurmasıyla başlayan hikaye, insanlığın temel yönlerini sorgulatıyor. Demir Dev, sadece eğlenceli vakit geçirmenizi değil, düşünmenizi de sağlıyor.IMDb puanı: 8.0Rotten Tomatoes notu: %964. Birdman (Cahilliğin Umulmayan Erdemi):Birdman adında bir filmde başrol oynadıktan sonra, yıllar içinde çaptan düşümüş bir aktörün hikayesini anlatan film, listenin en sıra dışı yapımı. Müzikleri, kamera açıları ve oyunculuklarıyla yüksek bütçeli görsel efektli sahnelere taş çıkartıyor. Bu arada başroldeki aktöre hayat veren Michael Keaton, 1989 yılında çıkan ilk Batman filminde başroldü. Sonra tıpkı bu filmde olduğu gibi adı unutulan bir aktör oldu. Geri dönüşünü ise gerçekten de Birdman filmiyle yaptı. İzleyeceğiniz en gerçekçi süper kahraman filmi olması için başka bir gerekçemiz yok.IMDb puanı: 7.7Rotten Tomatoes notu: %963. Unbreakable (Ölümsüz):Filmin Türkçe ismini hangi düşünceyle verdiler bilmiyoruz, ancak izledikten sonra filme dair çok fazla şey açıkladığını anlayacaksınız. Tarihin en iyi süper kahraman filmlerinden birisi olarak görülen Unbreakable dramatik, sarsıcı ve bir o kadar da şaşırtıcı hikayeyle, asla unutamayacağınız duygular yaşatıyor. Filmin yazarı ve yönetmeni M. Night Shyamalan, bu filmin hikayesiyle kendi süper kahraman evrenini kurdu.IMDb puanı: 7.3Rotten Tomatoes notu: %692. Split (Parçalanmış):Split tek bedende 23 farklı karaktere sahip bir adamın, 3 genç kızı esir olarak tuttuğu gerilim filmi. Nitekim madalyonun diğer tarafında daha fazla şey var. Listenin bir önceki filmi Unbreakable ile yolu beklenmedik şekilde kesişiyor. Tek başına da izleyebileceğiniz bir film olarak da değerlendirmeniz mümkün.IMDb puanı: 7.3Rotten Tomatoes notu: %771. Glass:İşte bu film, 8. ve 9. sıradaki filmleri izlemeden anlam kazanmayacak bir yapım. M. Night Shyamalan, ilk iki filmde bize sunduğu tuhaf süper kahramanları, Glass filmiyle karşı karşıya getiriyor. Oyunculukları, özgünlüğü, duruşuyla kesinlikle en iyi 3'leme finallerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer gerçekten Marvel ve DC'den sıkıldıysanız, Glass'ın son sahnesine kadar gelen 3 filmlik süreç, bütün sıkıntınızı sünger gibi çekecek. Siz notlarına bakmayın.IMDb puanı: 7.0Rotten Tomatoes notu: %36Farklı türlerde ve sınıflarda hazırladığımız diğer film listelerine göz atmak için aşağıdaki listeye de bakmayı unutmayın, haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler : )