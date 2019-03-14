Marvelseverler, Koşun: Avengers: Endgame'in Resmi Tam Fragmanı Yayınlandı

Avengers: Endgame filmi için pek çok teori havada uçuşuyor ve pek çok karakter hakkında teoriler ortaya atılıyor. Bu teorilerin bir kısmına cevap veren ama daha ziyade pek çok yeni teorilerin ortaya atılmasına yol açacak olan tam fragman karşımızda.Fragman yine Tony'nin uzayda yaptığı kayıtla başlıyor. Daha sonra ise filmde göreceğimiz ana karakterlerimiz olan Orijinal Avengers, kendi küçük sahnelerinde hatırlatılıyor. Fragman genel olarak MCU'nun geçmişine bir saygı duruşu olarak başlıyor desek yeridir. (Kişisel olarak, Schindler'in Listesi filmi tadındaki siyah beyaz sahnelerde sadece kırmızı rengin kullanıldığı sahnelere bayıldım.) Burada Iron Man, Captain America: The First Avenger ve Thor gibi filmlerden sahneler görüyoruz.Fragmanda ayrıca oyuncaklarda bahsi geçen beyaz kıyafetleri de karakterlerin üzerinde görme şansına erişiyoruz. Bu sahnede Nebula da ekibin (Muhtemelen Quinjet'e ya da bir protala doğru) yürüdükleri bu sahnede gözüküyor. Tony bile bu görevin bir parçası. Bu sahnede Rocket yok.Devam etmek ve en azından, küçük bir şans da olsa denemek konusunda fikir birliği yapan kahramanlarımıza Captain America liderlik ediyor. Jeremy Renner'in canlandırdığı Ronin'i de görüyoruz.Fragmanın sonu ise "Neye mal olursa olsun" şeklinde bitiyor. Öyle görünüyor ki bu fragman daha çok tartışma yaratacak.