Son Dakika Haberleri: Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da
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Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Marvin Sinan Büyüksakarya, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:00 Kaynak: DHA
Adanaspor, Spor
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