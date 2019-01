Marwane Saadane: "Bu Takımın Ligde Kalacağına İnancım Tam"

- (Özel haber) Marwane Saadane: "Bu takımın ligde kalacağına inancım tam"ANTALYA - Çaykur Rizespor 'un Faslı futbolcusu Marwane Saadane, takımın ligde kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Marwane Saadane, İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısının kendileri için iyi geçmediğini belirten Saadane, "Özellikle şanssızdık. İstediğimiz sayı da gol de atamadık. Üzgünüm çünkü bütün oyuncular elinden geleni yapıyorlar. Hocamız çok iyi bir insan, o da elinden geleni yapıyor. O yüzden onlar için çok üzülüyorum" diye konuştu."Geriden oyun kuran en iyi takımız diyebilirim"Teknik Direktör İbrahim Üzülmez 'in yerine gelen Okan Buruk ile ne değiştiğinin sorulması üzerine Faslı futbolcu, "İkisi de genç, çok büyük takımlarda oynamış, büyük futbolculuk kariyeri olan antrenörler. Şu anki durumumuzu konuşmak gerekirse, Okan Buruk ile beraber yeni oyun sitiline geçtik. Türkiye 'de bence geriden oyun kuran en iyi takımız diyebilirim. Her ne kadar sonuç elde edemesek de bunu en iyi yapmaya çalışan takımlardan biriyiz en azından. İbrahim Üzülmez ile de sonuçlar elde edebilirdik. Onun da farklı futbol anlayışı vardı. Onunla da şanssız dönemler geçirdik. İkisinin de farklı stilleri var" diye cevap verdi."Bu takımın ligde kalacağına inancım tam"Takım ligde kalacağına inandığını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla iyi niyetli ve çok fazla mücadele eden oyunculardan kuruluyuz. Taraftarlarımız ve takımdaki diğer arkadaşlarım içinde şu anki konumumuz için üzülüyorum. Çünkü taraftarlarımız her deplasmana geliyorlar, bizi desteklemeye çalışıyorlar. Sadece sonuçları elde edemedik. İkinci yarı da bunun değişeceğini düşünüyorum. Bu takımın ligde kalacağına inancım tam. Bunu da takım arkadaşlarımla sürekli paylaşıyorum" şeklinde konuştu."Türkiye'deki 2-3 takımdan teklif aldım"Şu an tek kişisel hedefinin Rizespor'u Süper Lig'de tutmak olduğunu ifade eden Saadane, "Bunun haricinde büyük bir hedef olarak, milli takımdan davet bekliyorum. Yeteri kadar performans sergilediğimi düşünüyorum. Bunun için de milli takım hocamdan davet bekliyorum. Bireysel anlamda teklifler oluyor. Benim odaklandığım tek nokta Rizespor'un Süper Lig'de kalması. Türkiye'den de 2-3 tane takım var. Fransa 'dan var. Ama bunları şu anda düşünmüyorum" ifadelerini kullandı."Türkiye'de bulunan Faslı futbolcularla görüşüyorum"Türkiye'de bulunan Faslı futbolcularla görüştüklerini belirten başarılı futbolcu, " Younes Belhanda benim arkadaşım. Sürekli görüştüğüm de bir insan. Kendisi bana bizim maçımızdan sonra topa sahip olan, çok iyi oynayan bir takım olduğumuzu söylemişti" değerlendirmesinde bulundu.Marwane Saadane son olarak Rizespor taraftarına seslenerek, "Yeşil ve maviye gönül vermiş kişilere şunu söyleyebilirim; Bizimle kalın, bize güvenmeye ve inanmaya devam edin. Biz size güveniyoruz" dedi.