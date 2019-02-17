Son Dakika Haberleri: Marx'ın Mezarına İki Haftada İkinci Saldırı!

Marx'ın Mezarına İki Haftada İkinci Saldırı!

31 dakika önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Highgate'de bulunan Karl Marx'ın mezarının mermer tabelası 4 Şubat'ta çekiçli saldırıya uğramış ve mezarı zarar görmüştü.

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İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Highgate'de bulunan Karl Marx'ın mezarının mermer tabelası 4 Şubat'ta çekiçli saldırıya uğramış ve mezarı zarar görmüştü. Mezardaki anıta bu kez yine kimliği belirsiz kişilerce kırmızı boyayla 'Nefret öğretisi', 'Soykırımın, terörün, zulmün ve kitle katliamının mimarı' yazıldı.

1970'TE BOMBAYLA PATLATMIŞLARDI

Marx'ın 1883'te defnedildiği mezar, 1956'da 50 metre ileriye taşınmıştı. Mezarın kapitalist Batı Bloku ile komünist Doğu Bloku arasındaki Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde daha görünür bir noktasına taşınması, İngiltere'de tartışmalara yol açmıştı? Marx'ın mezarı 1970'de boru tipi bombayla yapılan bir saldırının hedefi olmuş, çeşitli zamanlarda da boyalı saldırılara maruz kalmıştı.?

ATEİSTLERE AYRILAN BÖLÜMDE TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Karl Marx 1849'da "vatansız" bir sürgün olarak geldiği ve hayatının geri kalanını geçirdiği Londra'da başta "Komünist Manifesto" ve "Kapital" olmak üzere önemli eserlerini kaleme almıştı. Marx, Highgate mezarlığında o dönemde ateist ve agnostiklere ayrılan bölümde toprağa verilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:30 

Karl Marx, Londra, İngiltere, Güncel
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