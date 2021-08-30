Mary Jane İzmit'te sahne alacak - Son Dakika

İzmit Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü müzik grubu Mary Jane bu akşam fener alayının ardından zafer şarkıları söyleyecek.

Hit olmuş birçok şarkıyı kendi tarzlarında yeniden düzenleyerek seslendiren, türkülere kendi yorumlarını katan ve kendi şarkılarını halkın beğenisine sunan ünlü müzik grubu Mary Jane bu akşam vatandaşlar ile Kent Meydanı'nda bir araya gelecek. İzmit Belediyesinin konuğu olarak sahneye çıkacak olan Mary Jane şarkılarını '30 Ağustos Zafer Bayramı' için vatandaşlarla birlikte seslendirecek. 'Mevsim Bahar', 'Yaz Bunu Kenara', 'Deniz Üstü Köpürür', 'Yalan' gibi birçok başarılı performansla müzik severlerin gönlünü fetheden Mary Jane, bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde İzmit Kent Meydanı'nda konserine başlayacak. - KOCAELİ