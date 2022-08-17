Mary Jane kimdir? Mary Jane grubu üyeleri kimlerdir? Mary Jane şarkıları nelerdir? - Son Dakika
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Mary Jane kimdir? Mary Jane grubu üyeleri kimlerdir? Mary Jane şarkıları nelerdir?

17.08.2022 17:27
Mary Jane kimdir? Mary Jane grubu üyeleri kimlerdir? Mary Jane şarkıları nelerdir?

Son zamanlarda deniz üstü köpürür şarkısını seslendirerek sosyal medya üzerinde kullanıcıların beğenisini kazanan bir müzik grubudur. Peki Mary Jane kimdir? Mary Jane grubu üyeleri kimlerdir? Mary Jane şarkıları nelerdir?

Youtube üzerinde yayınladıkları deniz üstü köpürür şarkısını seslendirerek yoğun ilgi toplamayı başardı. Dinleyiciler müzik grubu hakkında birçok konuyu merak etmeye başladılar. Peki Mary Jane kimdir? Mary Jane grubu üyeleri kimlerdir? Mary Jane şarkıları nelerdir?

MARY JANE KİMDİR?

Mary Jane, son zamanlarda oldukça popülerleşen ve yaptığı cover videolar ile insanların gönlüne taht kuran, 1990'lı yıllarda Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortaya çıkan bir müzik grubudur. Dört grup üyesinden oluşmaktadır. Yurtdışında ve Türkiye'de oldukça fazla konser vermişlerdir. Ayrıca 5 kez Avrupa Turnesi yapmışlardır.

MARY JANE GRUBU ÜYELERİ KİMLERDİR?

Dört grup üyesinden oluşmakta olan Mary Jane grubunun üyeleri ise Arda Atılgan, İlker İnce, Begüm Yiğit ve Ömer Yiğit Ünal'dır.

MARY JANE ŞARKILARI

  • Seni yazdım
  • Yokluğun ve ben
  • Yaz bunu bir kenara
  • Mevsim bahar
  • Deniz üstü köpürür
  • İki keklik
  • Ne güzeldik oysa biz
  • Çiçekler açar
  • Aklım hep onda
  • Çiçekler açar
  • Tövbe
  • Seni arıyorum
YORUMLAR
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