Mary Trump, amcası Donald Trump'ın eşine muhabbetli davrandığına inanmadığını söyledi - Son Dakika

Mary Trump, amcası Donald Trump'ın eşine muhabbetli davrandığına inanmadığını söyledi

25.01.2021 15:55
Mary Trump, amcası Donald Trump'ın eşine muhabbetli davrandığına inanmadığını söyledi, System.String[]

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasının evliliğinin iyi gitmediğini belirterek "(Amcamın) Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasının evliliğinin iyi gitmediğini belirterek "(Amcamın) Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Klinik psikolog olan 55 yaşındaki Mary Trump, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği röportajda, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etti. Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savundu. Mary Trump, amcasını kast ederek "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bağını koparmak için soyadından vazgeçebilir

Bu arada, yeğen Trump, ülkeye verdiği zararlar nedeniyle "olumsuz bir çağrışım" yapan amcasıyla olan bağını koparmak için soyadını değiştirmek istediğini ifade etti. Söz konusu bu olumsuz çağrışımın geleceğini etkileyebileceğini aktaran Trump, amcasının ülkeye haddi hesabı olmayan zararlar verdiğini, bu zararların ne kadarının onarılamaz olduğunun anlaşılmasını beklediklerini belirtti.

Mary Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybeden abisi Fred Trump Jr'ın kızı.

Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı)" adlı kitap, Temmuz 2020'de satışa çıkarıldığı ilk günde yaklaşık 1 milyon satmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, 21 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılıp halefi Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde gittiği Florida'da başkanlık uçağından inerken gazetecileri selamlamış ancak eşi Melania Trump, yanında yürümemişti.

Trump çiftinin yan yana yürümemesi, ikili arasında sorunlar bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.

Daha önce iki evlilik yapan ve 2005 yılından bu yana Melania Trump ile evli olan Trump'ın 5 çocuğu bulunuyor.

ABD'nin 45. başkanı olan Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz Telegraph, Donald Trump, First Lady, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mary Trump, amcası Donald Trump'ın eşine muhabbetli davrandığına inanmadığını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi         
16:13
Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor         
16:05
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor         
15:52
Melih Gökçek GSS primleri üzerinden Yavaş'ı hedef alıp bazı AK Partililere tepki gösterdi Melih Gökçek GSS primleri üzerinden Yavaş'ı hedef alıp bazı AK Partililere tepki gösterdi         
15:36
Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti         
15:12
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Yetkili firmadan Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır         
14:16
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 16:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mary Trump, amcası Donald Trump'ın eşine muhabbetli davrandığına inanmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei