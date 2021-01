Mary Trump, amcası Donald Trump'ın eşine muhabbetli davrandığına inanmadığını söyledi - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasının evliliğinin iyi gitmediğini belirterek "(Amcamın) Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Klinik psikolog olan 55 yaşındaki Mary Trump, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği röportajda, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etti. Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savundu. Mary Trump, amcasını kast ederek "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bağını koparmak için soyadından vazgeçebilir

Bu arada, yeğen Trump, ülkeye verdiği zararlar nedeniyle "olumsuz bir çağrışım" yapan amcasıyla olan bağını koparmak için soyadını değiştirmek istediğini ifade etti. Söz konusu bu olumsuz çağrışımın geleceğini etkileyebileceğini aktaran Trump, amcasının ülkeye haddi hesabı olmayan zararlar verdiğini, bu zararların ne kadarının onarılamaz olduğunun anlaşılmasını beklediklerini belirtti.

Mary Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybeden abisi Fred Trump Jr'ın kızı.

Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı)" adlı kitap, Temmuz 2020'de satışa çıkarıldığı ilk günde yaklaşık 1 milyon satmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, 21 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılıp halefi Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde gittiği Florida'da başkanlık uçağından inerken gazetecileri selamlamış ancak eşi Melania Trump, yanında yürümemişti.

Trump çiftinin yan yana yürümemesi, ikili arasında sorunlar bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.

Daha önce iki evlilik yapan ve 2005 yılından bu yana Melania Trump ile evli olan Trump'ın 5 çocuğu bulunuyor.

ABD'nin 45. başkanı olan Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmişti.