Üye Girişi
Maryland'da okul servislerinin sürücüleri Kovid-19'a yakalanınca 200 Ulusal Muhafız talep edildi - Son Dakika

Maryland'da okul servislerinin sürücüleri Kovid-19'a yakalanınca 200 Ulusal Muhafız talep edildi

12.01.2022 05:41
Maryland'da okul servislerinin sürücüleri Kovid-19'a yakalanınca 200 Ulusal Muhafız talep edildi

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery bölgesi, pek çok okul servisi sürücüsü Kovid-19'a yakalanıp hatlar iptal edilince araçların kullanılması için Ulusal Muhafızlardan yardım istedi.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery bölgesi, pek çok okul servisi sürücüsü Kovid-19'a yakalanıp hatlar iptal edilince araçların kullanılması için Ulusal Muhafızlardan yardım istedi.

ABD'de son dönemde Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış eğitim alanında da sorunlara yol açtı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Montgomery Kamu Okulları Birimi, 200 servis şoförü için Maryland Acil Durum Yönetimi Departmanına başvurdu.

Pek çok sürücünün Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Montgomery bölgesinde şu ana kadar 50'ye yakın hat iptal edildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Maryland, Omicron, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maryland'da okul servislerinin sürücüleri Kovid-19'a yakalanınca 200 Ulusal Muhafız talep edildi - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı         
22:40
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
00:47 Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:37 İstanbul'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
00:32 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu
00:21 Son Dakika: 4 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
00:19 Yusuf Demir'in Barcelona macerasına son verdiler
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
23:44 Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek
23:23 İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
23:17 Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 05:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: Maryland'da okul servislerinin sürücüleri Kovid-19'a yakalanınca 200 Ulusal Muhafız talep edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement