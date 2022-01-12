Maryland'da okul servislerinin sürücüleri Kovid-19'a yakalanınca 200 Ulusal Muhafız talep edildi - Son Dakika

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery bölgesi, pek çok okul servisi sürücüsü Kovid-19'a yakalanıp hatlar iptal edilince araçların kullanılması için Ulusal Muhafızlardan yardım istedi.

ABD'de son dönemde Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış eğitim alanında da sorunlara yol açtı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Montgomery Kamu Okulları Birimi, 200 servis şoförü için Maryland Acil Durum Yönetimi Departmanına başvurdu.

Pek çok sürücünün Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Montgomery bölgesinde şu ana kadar 50'ye yakın hat iptal edildi.