Marzinc'ten Kardemir Karabükspor'a 300 bin TL

Türkiye'de, demir çelik sektörünün önde gelen 5 şirketi tarafından Karabük OSB alanına kurulan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZINC) Yönetim Kurulu Kardemir Karabük spor'a 300 bin TL yardım yaptığını duyurdu.



Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Kardemir Karabükspor'un uzun süredir yaşadığı sıkıntılı süreçler ve bu süreçlerde yaşadığı olumsuzluklar Karabük'te yaşayan tüm vatandaşlarımızı üzmeye devam ediyor. Bu süreçte Kardemir Karabükspor'a destek olmak, sosyal sorumluluk çerçevesinde az da olsa katkımız olsun düşüncesi ile Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile her ay 25 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL Kardemir Karabükspor Kulübü'ne katkı yapma kararı alınmıştır. Tüm Karabük spor sevenlere birlik beraberlik içinde tekrar takımı layık olduğu yere getirme dileğiyle" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK