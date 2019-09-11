MARZİNC'ten Kardemir Karabükspor'a destek

Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC), Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden ve ekonomik olarak zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'a bağışta bulunduğunu açıkladı.

MARZİNC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumun hem kendilerini hem de Karabüklüleri derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kardemir Karabükspor'un uzun süredir yaşadığı sıkıntılı süreçler ve bu süreçlerde yaşadığı olumsuzluklar Karabük'te yaşayan tüm vatandaşlarımızı üzmeye devam ediyor. Bu süreçte Kardemir Karabükspor'a destek olmak, sosyal sorumluluk çerçevesinde az da olsa katkımız olsun düşüncesi ile yönetim kurulumuzun aldığı karar ile aylık 25 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira katkı yapma kararı alınmıştır. Tüm Karabükspor sevenlere birlik beraberlik içinde tekrar takımı layık olduğu yere getirme dileğiyle." denildi.