Masa başı çalışanlar için egzersiz öneriler - Son Dakika

Gün boyu oturarak çalışmak başta bel boyun ve sırt ağrıları olmak üzere insan hayatını etkileyen birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

Uzun süre masa başında hareketsiz bir şekilde çalışmak, birçok çalışanının en büyük sıkıntılarından biri. Çünkü bu uzun süreli hareketsizlik en basit sonuçlarıyla, bel, boyun ve sırt ağrıları gibi fiziksel sıkıntılar yaratıyor. Yapılabilecek basit egzersizlerle günlük hayatta daha sağlıklı ve dinamik kalabilmenin mümkün olduğunu belirten Uzm. Fzt. Hande Özden, bu konu hakkında şu önerilerde bulundu: "Öncelikle oturma pozisyonu baş gövde dik olmalı, vücut ağırlığı her iki kalçaya eşit verilmeli, belin normal eğriliğini destekleyici şekilde ayarlanmalıdır. Göz seviyesi, bakışlar bilgisayarın tam ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Ayaklar yere tam basmalıdır. Omuzlar hafifçe yukarda sandalyenin kol desteğine yerleşmiş olmalı, dirsekler 90 derece pozisyonda eller rahat olmalı. Baş ağrılarınız ve stresle baş etmek için şakaklarınızdaki ve yanaklarınızdaki kaslara parmaklarınızla ufak daireler çizerek masaj yapınız. Bu esnada nefesinizi (karın solunumu: burundan nefesi alıp karnı şişirerek ağızdan vermek) kontrol ederek gevşeme sağlayabilirsiniz. Ellerinizi boynunuzun arkasında kenetleyip bel çukurunuzu artırmadan sandalyenizin arkasına yaslanarak gövdenizi arkaya doğru esnetin. 10 sn kadar kalıp gevşeyin. Ellerinizi sandalyenizin arkasında kenetleyin. Bel çukurunuzu arttırmadan sandalyenizin arkasına yaslanarak gövdenizi arkaya doğru esnetin bu pozisyonda 10 sn kadar kalıp gevşeyin. Bir ayağınızı diğer dizinizin üzerine koyacak şekilde bacak bacak üstüne atın. Aynı taraf elinizle diz üzerine hafifçe baskı uygulayarak uyluk iç yanını gerin. Bu pozisyonda 10 sn kadar kalıp gevşeyin. Aynı hareketi diğer taraf içinde uygulayın. 30 dk'dan fazla aynı pozisyonda kalmamaya çalışın."