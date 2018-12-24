Masa başında yedikleriniz kiloya dönüşüyor!
2 saat önce
Aldığınız kilolar kendini hissettirdiğinde ise artık alışkanlıkları değiştirmek daha zor hale geliyor.
Aldığınız kilolar kendini hissettirdiğinde ise artık alışkanlıkları değiştirmek daha zor hale geliyor. İşte bu duruma düşmemek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Örkçü'nün bazı önerileri var.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:53
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