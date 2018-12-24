Son Dakika Haberleri: Masa başında yedikleriniz kiloya dönüşüyor!

Masa başında yedikleriniz kiloya dönüşüyor!

2 saat önce

Aldığınız kilolar kendini hissettirdiğinde ise artık alışkanlıkları değiştirmek daha zor hale geliyor.

Masa başında yedikleriniz kiloya dönüşüyor!, System.String[]
Aldığınız kilolar kendini hissettirdiğinde ise artık alışkanlıkları değiştirmek daha zor hale geliyor. İşte bu duruma düşmemek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Örkçü'nün bazı önerileri var.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:53 

Ekonomi
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