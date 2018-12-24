Masa başında yedikleriniz kiloya dönüşüyor!

Aldığınız kilolar kendini hissettirdiğinde ise artık alışkanlıkları değiştirmek daha zor hale geliyor.

Aldığınız kilolar kendini hissettirdiğinde ise artık alışkanlıkları değiştirmek daha zor hale geliyor. İşte bu duruma düşmemek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Örkçü'nün bazı önerileri var.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu

Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor

Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi