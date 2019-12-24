Masa Dağı'nda 5 mahalleye 5 kat izni - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya, Barış ve Esentepe mahallelerinde yaptığı plan revizyonuyla mevcut imar planında 2 olan kat adetini 5'e çıkardı. Vatandaş eliyle inşa edilecek yeni konutlar, site tarzı ve 5 katlı olacak.



Antalya kent merkezinin silueti olan Masa Dağı çevresinde bulunan 5 mahalledeki yoğun gecekondu ve imar planına aykırı şehirleşme görüntüsü, belediye ve vatandaş eliyle yapılacak kentsel dönüşümle ortadan kalkıyor. Kepez Belediyesi, 5 mahalle için imar haklarını artıran, site tarzı konutlarda konforlu bir yaşam imkanı getiren, daha büyük yollar, parklar ile kamu tesisleri yapılmasını sağlayan imar planı revizyonu hazırladı. Kepez ve Büyükşehir belediye meclislerinden onaylanarak kesinleşen imar revizyonu, Barış ve Esentepe mahallelerinin bir kısmı ile Çankaya, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahallelerini kapsıyor.



Kat adeti 2'den 5'e, emsal 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı



Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, revizyon alanındaki parselasyon çalışmalarını 2020 yılı içerisinde tamamlayacak. Belediye, parselasyonu tamamlandıktan sonra da vatandaşa imar tapularını verecek. Vatandaş da imar tapularını aldıktan sonra konutlarını kendileri inşa edecek. Yeni konutlar, site tarzı 5 katlı olacak. Belediye, sadece yapılacak konutların dış cephesinin geleneksel mimaride olması amacıyla projede tavsiyede bulunacak. İmar revizyonuyla mevcut imar planında 0.60 olan yoğunluk 0.80'e, 2 olan kat adeti de 5'e çıkarıldı. Mevcut planda ticaret olarak ayrılan alanlar, öneri planda yine ticaret olarak tasarlandı. Bu alanlar için emsal değeri 0.80 olarak belirlendi. Adaların birleştirilmesi ile oluşturulan konut alanları için emsal değeri 0.80 oldu.



Konak değil 5 katlı siteler yapılacak



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bölgede konak tarzı 3 katlı konutların yapılacağı haberinin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin istemediği hiçbir planı yapmayız. Revizyon planımızı da 5 mahallemizdeki hemşehrilerimizin taleplerini karşılayacak ve onları mutlu edecek bir şekilde hazırladık. Vatandaşlarımızın referandumda 'evet' dediği revizyon planını aynen uygulayacağız. Revizyonla mevcut planda 2 olan kat sayısını 5'e, 0.60 olan yoğunluğu da 0.80'e çıkardık. İnşaat alanları yüzde 50 oranında artırdık. Vatandaşlarımız, belediyemizden imar revizyonuyla ilgili yapılmayan açıklamaları dikkate almasınlar. Bölgede konak tarzı 3 katlı değil, site tarzı 5 katlı binalar inşa edilecek. Binaları da, parselasyonunu yaptıktan sonra imar tapularını vereceğimiz mülk sahipleri kendi hür iradeleriyle yapacak. Belediye olarak sadece Antalya'nın dört bir yanından görülen Masa Dağı'nın daha güzel görünebilmesi için binaların dış cephesinin estetik olmasını tavsiye edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onları üzecek hiçbir karara imza atmayız" açıklamasını yaptı.



İmar haklarının yetersizliği dönüşüme engeldi



Bu 5 mahallenin ilk olarak 2\B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine ile Vakıf arazileri problemleri çözüldü. Ancak mülk sahipleri, taşınmazlarının tapularını alsalar da mevcut imar planlarında verilen hakların(küçük parsel, düşük kat ve düşük inşaat yoğunluğu) yetersiz olmasından dolayı, yeni konutlarını inşa edemiyorlardı. Söz konusu alanın bir kısmı 1988 yılında ıslah imar planı mantığı ile bir kısmı ise 1996 yılında yapılan planlama çalışmaları ile planlı hale getirildi. Günümüze kadar yaşanan 2/B, parselasyon iptalleri, mülkiyet gibi sorunlar nedeniyle bölge gecekondu dokusundan kurtulamamış, boş alanlar ise hiç yapılaşamamıştı. Revizyon alanındaki planlarının çok eski olması nedeniyle yeni bir imar planı yapılması kararı alındı. Bölgede yapılması düşünülen plan revizyonu, yapılan referandumdan yüksek oranda kabul gördü. Belediye bürokratları ve meclis üyeleri de mahallelere giderek, vatandaşları revizyonla ilgili bilgilendirdi.



Daha geniş yollar, büyük parklar



1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile imar adaları birleştirildi. Ulaşım ve yeşil alan sistemi yeniden düzenlenen revizyon planda, sosyal donatı dengeleri artan nüfusun ihtiyacına göre standartları fazlasıyla sağlayacak biçimde düzenlendi. Artan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda artırılan donatı alanları ise erişebilir bir biçimde tasarlandı. Alana 2 adet pazar alanı önerildi. Halihazırda yer alan cami alanları, alan büyüklükleri standartları sağlayacak biçimde düzenlendi.



Revizyon alanının ortasından güney-kuzey ve batı-doğu doğrultusunda 20, 15 ve 10 metrelik yollar da önerildi. Yeni planlama ile bölgede 491 dönüm yeni yeşil alan üretilecek. - ANTALYA