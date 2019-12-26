Masa dağındaki görsel kirliliğe imar planı revizyonu - Son Dakika

Kepez Belediyesi, kentin silüeti olan Masa Dağı'nda 2 bin 700 dönüm arazi üzerindeki görsel kirliliği 'imar planı revizyonu' ile ortadan kaldırıyor. Bölgede yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğünde gerdanlık şeklinde yeşil bir alan oluşturulacak. Vatandaşın yapacağı kentsel yenilemeyle de 40 bine yakın gecekondu, modern binalara dönüşecek.



Antalya'nın Kepez ilçesi, tarihinin en büyük kentsel yenileme projesiyle, 'gecekondu bölgesi' imajından tamamen kurtuluyor. Antalya'ya, Kepez şehir girişinden gelenleri karşılayan Masa Dağı eteklerindeki gecekondu kirliliği, artık fotoğraflar karelerinde kalacak. Kepez Belediyesi, 11 yıllık bir emeğin ardından hazırladığı imar planı revizyonuyla üzerinde 40 bine yakın gecekondu bulunan ve imara uygun sosyal donatı alanları olmayan Masa Dağı çevresindeki 2 bin 700 dönüm araziyi modern bir şehre dönüştürüyor. Kepez tarihinin en önemli imar revizyonu; Fatih, Göçerler, Çamlıbel, Esentepe, Çankaya, Barış, Yavuz Selim, Kazım Karabekir mahallelerini kapsıyor.



8 mahalleye imar revizyonu



Başkan Hakan Tütüncü, binlerce kişiyi konforlu şehir yaşamıyla buluşturacak olan dönüşüm için ilk döneminde 8 mahallenin 2\B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş Hazine ile Vakıf arazileri problemlerini çözüme kavuşturdu. Ancak gecekondu sahipleri, taşınmazlarının tapularını alsalar da mevcut imar planlarında verilen hakların(küçük parsel, düşük kat ve düşük inşaat yoğunluğu) yetersiz olmasından dolayı, yeni konutlarını inşa edemiyorlardı. Kepez Belediyesi de kentin silueti Masa Dağı'nı imara uygun hale getirmek ve bölge sakinlerinin konut talebini karşılamak amacıyla 8 mahalle için imar planı revizyonu hazırladı. Yapılan referandumda, plan revizyonunu yüksek oranla kabul gördü.



İmar planları tamam, parselasyon başlıyor



Bu kabulün ardından Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün şehir plancıları, 4 yıllık bir emeğin ardından bölge sakinlerini konforlu kent yaşamıyla buluşturacak olan imar planı revizyonlarını hazırladı. Kepez'in gecekondu imajını tarihten silecek olan imar planı revizyonları ilçe ve Büyükşehir meclislerinde kabul edilerek, kesinleşti. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü de 2020 yılı içerisinde 2 bin 700 dönümlük alanın parselasyonunu yapacak. Parselasyonunun tamamlanmasından sonra ise mülk sahiplerine imar tapuları verilecek. Tapularını alan vatandaşlar da kendi iradeleriyle konutlarını yapabilecekler.



Antalya'ya 1 milyon metrekarelik yeşil gerdanlık



Başkan Hakan Tütüncü, "Vatandaş eliyle yapılacak olan kentsel yenileme ile Masa Dağı eteklerindeki gecekondular modern konutlara dönüşecek. Yaklaşık 4 yıl çalışarak, imar planlarını yaptık. 8 mahallede, 40 bin kadar gecekondu ihya edilecek. Bölgede 1 milyon m2 yeni yeşil alanın oluşacağı bir projemiz var. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Kentin silueti olan Masa Dağı'nda 1 milyon m2 büyüklüğünde bir yeşil gerdanlık oluşturacağız. Bu yeşil gerdanlığı, geceleri de ışıklandırılacağız. Gece ve gündüz Masa Dağı eteklerine bakıldığı zaman yemyeşil bir ortam görülecek. Masa Dağı, zarif bir hanımefendinin boynundaki bir zümrüt gerdanlık gibi son derece güzel olacak. Bizi çok heyecanlandıran bu proje Antalya'nın siluetini değiştirecek" dedi.



İmar hakları artırıldı



Mevcut imar planındaki parsel düzenlemesine göre yasal olarak parsel bazında kat ve yoğunluk artışı verilemiyordu. Bu nedenle vatandaşların kat ve yoğunluk artışı taleplerinin karşılanması için yeni bir imar planına ihtiyaç vardı. Kentsel Tasarım Müdürlüğü, bu ihtiyaca cevap verebilmek için ilk olarak Barış, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Esentepe ve Çankaya mahallelerine ilişkin imar planı revizyonu hazırladı. Bu bölgeye komşu olan ve aynı imar ve mülkiyet sorunlarını yaşayan Çamlıbel, Göçerler ve Fatih mahalleleri için de imar planı revizyon çalışması yapıldı. İmar revizyonuyla Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Çankaya ile Barış ve Esentepe mahallelerinin bir kısmında emsal 0.80, kat adeti 5; Çamlıbel, Göçerler ve Fatih mahallelerinde emsal 0.80 kat adeti de 7 oldu.



Gecekondu gidiyor modern mahalleler geliyor



Revizyon, hak sahiplerine yoğunluk ve kat artışı avantajı da sağlıyor. Bölgenin topografyası da dikkate alınarak, oluşturan ada parselleri ile vatandaşlar deniz manzaralı konutlar inşa edilebilecek. İmar düzenlemesinin getirdiği geniş yollar ile bölgede otopark sıkıntısı da yaşanmayacak. İmar revizyonu sonucunda kentsel dönüşüm ve yenilenmeyi vatandaş kendisi gerçekleştirecek. Belediye, imar planını, parselasyonu yapacak ve mülk sahiplerine imar tapularını verecek. İmar tapularını alan vatandaşlar da konutlarını kendilerini istedikleri şekilde yapabilecek. Belediye sadece binaların dış cephesinin geleneksel mimara uygun şekilde yapılması tavsiyesinde bulunacak. İmar revizyonu alanlarında 10, 15, 20 ve 30 metre genişliklerinde yeni yollar açılacak. Revizyon kapsamında Masa Dağı'nda 1 milyon m2 büyüklüğünde gerdanlık şeklinde yeşil alan da oluşturulacak. Böylelikle Başkan Hakan Tütüncü'nün 123 projesinden biri olan Masa Dağı Rekreasyon Projesi de gerçekleşmiş olacak. Yeni planlar ile daha geniş yollar, daha yeşil bir çevre, büyük okul, kreş, cami ve kamu tesisi alanları ile modern mahalleler oluşacak. - ANTALYA