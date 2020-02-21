Masa Tenisi 1. Ligi 2. etap maçları Mardin'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Masa Tenisi 1. Ligi 2. etap maçları Mardin'de başladı - Son Dakika Spor

Masa Tenisi 1. Ligi 2. etap maçları Mardin'de başladı

13 dakika önce

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi 1. Ligi'nin 2. etap maçları, Mardin'de başladı.

Masa Tenisi 1. Ligi 2. etap maçları Mardin'de başladı, System.String[]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi 1. Ligi'nin 2. etap maçları, Mardin'de başladı.

Artuklu Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 14 kadın ve 16 erkek takımı, 3 gün boyunca mücadele verecek.

Karşılamaları izleyen Mardin Valisi Mustafa Yaman, takımlara başarılar diledi.

Son yıllarda Mardin'in önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını kaydeden Yaman, "Bölgeye huzur hakim olduktan sonra Mardin, sportif anlamda Türkiye'de isim yapmaya başladı. Bugün de 30 takım, 150 sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. Türkiye'nin değişik yerlerinden sporcular masa tenisinde üst lige yükselmek için ter döküyorlar. Bizler de takımlarımıza destek veriyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ise, "İlimizde oluşan huzur ve güven ortamı sonrası, Ankara, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi illerden gelen sporcular Mardin'i çok beğendi." ifadelerini kullandı

Antalyaspor ekibinden Elif Beyza Aytan, ilk defa geldiği Mardin'i çok beğendiğini belirterek, iyi hazırlandıkları turnuvada takım olarak birinci olmayı arzu ettiklerini söyledi.


İstanbul'dan gelen Fatoş Elipte de Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet ve Anadolu insanının hoşgörüsü bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Türkiye, Mardin, Huzur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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