Masa tenisi: 62. Avrupa Gençler Şampiyonası
10 saat önce
62. Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:25 Kaynak: AA
62. Avrupa
Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ece Haraç- Özge Yılmaz
çifti, gümüş madalya aldı. Türkiye
Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen organizasyon ferdi karşılaşmalarla sona erdi.
Gençler çift kadınlar finalinde Rus Kristina Kazantseva-Mariia Tailakova ikilisine 3-0 yenilen Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, gümüş madalyada kaldı.
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