Son Dakika Haberleri: Masa Tenisi Afyon İl Temsilcisi Ak'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret
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Masa Tenisi Afyon İl Temsilcisi Ak'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

1 saat önce

Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Masa Tenisi Afyon İl Temsilcisi Ak'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret, System.String[]
Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak ile bir süre sohbet ederek 30 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi Turnuvası ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya spora ve sporcuya daima önem verdiklerini belirtti. Daha sonra Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilcisi Kubilay Ak ise misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Kaya'ya teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
Mustafa Fehmi Kubilay, Nurullah Kaya, Afyon, Spor
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