Masa tenisi: Avrupa 15 Yaş Altı Yıldızlar Şampiyonası

Avrupa 15 Yaş Altı Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası'nda, erkek milli takımı grubundaki ilk maçta Lüksemburg'u 3-0 yendi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde gerçekleştirilen organizasyona erkeklerde 35, kızlarda 33 ülke katılıyor.

Şampiyonada Türkiye'yi, yıldız erkeklerde; Ege Bolat, Uğurcan Dursun, Mustafa Nebhan, Yiğit Furkan Şimşek, yıldız kadınlarda ise Büşra Demir, Nihat Nebhan, Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek temsil ediyor.

Takım maçlarında 15 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, grubundaki ilk maçta Lüksemburg'u 3-0 yendi. 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise grubunda Romanya ve Polonya'ya aynı sonuçla 3-0 yenildi.