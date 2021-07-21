Masa tenisi: Avrupa 19 Yaş Altı Gençler Şampiyonası

Türkiye Genç Kız Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Ece Haraç, Özge Yılmaz, Yağmur Şevval Karaca ve Zeynep Karaca'dan oluşan milli takım, üçüncülük maçında Fransa ile karşılaştı.

Fransa'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlar, Avrupa dördüncüsü oldu.