Masa Tenisi birinci bitirdi

Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü pandemi sebebiyle tescil edilen sezonu birinci olarak tamamladı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu pandemi sebebiyle ligleri tescil ettiğini açıkladı. Federasyonun internet sitesinden 'Camiamıza Duyuru' başlığı altında yaptığı açıklamada 'Federasyonumuz; dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını süresince "toplum sağlığını" ön planda tutarak hareket etmiş olup, bu süre içerisinde ligler (2) defa ertelenmiştir. Ancak gelinen süreçte liglerin devam edip etmemesi noktasında bir karar verilmesi elzem olduğundan konu hakkında kulüplerimizin de görüşlerine başvurulmuş olup büyük çoğunluğu liglerin "devam etmemesi" yönünde görüş bildirmiştir' ifadelerini kullandı. Alınan kararlar doğrultusunda liglerde 'Şampiyon' ilan edilmeyeceğini açıklayan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Avrupa kupalarına katılımın mevcut play-off sıralamasına göre olacağını duyurdu. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off grubunu oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 29 puanla Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi 2019-2020 sezonunu birinci sırada tamamladı.



Masa Tenisinin Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'yle birlikte son dönemlerde büyük ivme kazandığını söyleyen Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, yetiştirdikleri sporcularla çıtayı daha yukarı taşıyacaklarını belirtti. Asıl hedeflerinin ülke sporuna sporcular kazandırmak olduğunun altını çizen Dinçer, "Masa Tenisi takımımız federasyonun ligleri tescil etmesiyle Süper Lig'i birinci sırada tamamladı. Keşke salgın ve pandemi gündemde olmasaydı da şampiyonluk kupasını Bursa'ya kazandırsaydık. Buna çok yaklaşmıştık. Yine de hak ederek ligi birinci sırada tamamladık. İnşallah önümüzdeki sezonda Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğiz. Yine alt yapımızdan yetiştirdiğimiz genç sporcularımızla 3. Lig'de mücadele etmiştik. Onlarda tescil edilen ligi birinci sırada tamamlayarak 2. Lig'e yükseldiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın ve Büyükşehir Belediyemizin verdiği imkanlar doğrultusunda altyapıda ne kadar doğru işler yapmış olduğumuzu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı. - BURSA