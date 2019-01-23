Masa Tenisi Dostluk Ligi Şahinbey'de Yapıldı
1 saat önce
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 16. Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası Akkent Spor salonunda düzenlendi.
Türkiye
Masa Tenisi Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Şahinbey Belediyesi
'nin ev sahipliğinde düzenlenen 16. Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası Akkent
Spor salonunda düzenlendi.
Turnuva Süper Grup, 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup ve 5. grup olmak üzere toplam 6 kategoride oynandı. 16.Etap Masa Tenisi Dostluk Lig Turnuvası'na 11 farklı ilden toplam 126 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
"Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"
Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, turnuvanın oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek, "Ev sahipliğini yaptığımız 16. Etap Masa Tenisi Dostluk Ligi Turnuvası'nda dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Emek veren hakem ve sporculara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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