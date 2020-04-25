Masa tenisi faaliyetleri 1 Haziran'a ertelendi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, faaliyetlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Haziran'a erteledi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, faaliyetlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Haziran'a erteledi. Federasyondan yapılan açıklamada, 23 Nisan 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihine ertelenen faaliyetlerin, 1 Haziran 2020 tarihine uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Öte yandan, federasyonun faaliyetleri ve liglerin durumuyla ilgili açıklamanın, salgına ilişkin gelişmeler doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatlarına göre daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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