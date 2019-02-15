Masa Tenisi, Hentbol ve Satranç İl Birincilikleri Sona Erdi

Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Hentbol Müsabakaları ve Gençler-Yıldız Kızlar ve Gençler-Yıldız Erkekler Satranç Müsabakaları sona erdi.

2500 kişilik spor salonunda ve Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen müsabakalar sonunda dereceye okul takımlarının kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, okul sporları üyeleri ve okul öğretmenleri tarafından takdim edildi.