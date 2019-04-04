Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Bilecik'te Okul Sporları 2018-2019 Sezonu faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik
'te Okul Sporları 2018-2019 Sezonu faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Toplamda 17 sporcunun katıldığı müsabakada Küçük Kızlar kategorisinde Bilecik'in Bozüyük
ilçesinde eğitim veren Murat Dere
Ortaokulu 1'inci olurken, Minik Erkekler kategorisinde ise; Murat Dere İlkokulu 1'inci oldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:58 Kaynak: İHA
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