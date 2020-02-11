Masa tenisi kursiyerlerine boza ve helva ikramı - Son Dakika
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Masa tenisi kursiyerlerine boza ve helva ikramı

6 saat önce

Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen masa tenisi kursunu ziyaret eden AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, sporculara boza ve helva ikram etti.

Masa tenisi kursiyerlerine boza ve helva ikramı, System.String[]

Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen masa tenisi kursunu ziyaret eden AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, sporculara boza ve helva ikram etti.


AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı ve Soydan Boza sahibi İsmail Soydan, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda Halk Eğitim Merkezi masa tenisi kursiyerlerinin antrenmanlarını izledi ve daha sonra sporculara boza ve helva ikram etti. Başkan Soydan, masa tenisi kursiyerlerinin hazırlık maçları izlediğini belirterek onlara başarılar diledi.


Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük ise; Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İslam Özkul, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Masa Tenisi Antrenörü Levent Üstün ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Başkanı Soydan'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı kendisine teşekkür etti. - BİLECİK

Pazaryeri, AK Parti, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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