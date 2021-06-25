Masa Tenisi Milli Takım Seçmelerine Katılacak Öğrencilerimizden Kaymakam Gürses'e Ziyaret - Son Dakika

MASA TENİSİ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZDEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETMasa Tenisi Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerine ilçemizden katılacak öğrencilerimiz Kaymakam GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.