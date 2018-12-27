Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Masa Tenisi müsabakaları Malatya
Tecde Spor Salonunda yapıldı.
Karşılaşmalar sonunda Doğu Anadolu Bölgesinden 4 erkek ve 3 bayan takım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım Türkiye
Şampiyonası finallerine gitme hakkını elde etti.
Malatya'da gerçekleştirilen Gençler Bölge Masa Tenisi Şampiyonası'nda genel sıralama şöyle oluştu:
Doğu Anadolu Bölgesi Sıralaması
Erkekler
1-Malatya Büyükşehir Belediyespor
(A), 2- Bitlis
Gençlikspor, 3-Özvan Gençlikspor, 4- Erzincan
Gençlikspor, 5-Malatya Büyükşehir Belediyespor (B), 6- Yeşilyurt
Belediyespor (B), 7-Yeşilyurt Belediyespor (A), 8-Binöl 12 Engelliler Spor Kulübü
Kadınlar
1-Malatya Büyükşehir Belediyespor, 2- Elazığ
Gençlikspor
3- Elazığ Belediyespor
(A), 4-Elazığ Belediyspor (B), 5-Özvan Gençlikspor
6-Bitlis Tatvan
Krater Gençlik Spor Kulübü, 7- Bingöl
Havuzbaşı Spor Kulübü
8-Yeşilyurt Belediyespor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sıralaması
Erkekler
1-1955 Batman Belediyespor
(A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3- Kilis
Kaşif Gençlik Spor, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor,
Kadınlar
1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3- Gaziantep
Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor. - MALATYA