Son Dakika Haberleri: Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Masa Tenisi müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapıldı.

Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Masa Tenisi müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapıldı.

Karşılaşmalar sonunda Doğu Anadolu Bölgesinden 4 erkek ve 3 bayan takım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım Türkiye Şampiyonası finallerine gitme hakkını elde etti.

Malatya'da gerçekleştirilen Gençler Bölge Masa Tenisi Şampiyonası'nda genel sıralama şöyle oluştu:

Doğu Anadolu Bölgesi Sıralaması

Erkekler

1-Malatya Büyükşehir Belediyespor (A), 2- Bitlis Gençlikspor, 3-Özvan Gençlikspor, 4- Erzincan Gençlikspor, 5-Malatya Büyükşehir Belediyespor (B), 6- Yeşilyurt Belediyespor (B), 7-Yeşilyurt Belediyespor (A), 8-Binöl 12 Engelliler Spor Kulübü

Kadınlar

1-Malatya Büyükşehir Belediyespor, 2- Elazığ Gençlikspor

3- Elazığ Belediyespor (A), 4-Elazığ Belediyspor (B), 5-Özvan Gençlikspor

6-Bitlis Tatvan Krater Gençlik Spor Kulübü, 7- Bingöl Havuzbaşı Spor Kulübü

8-Yeşilyurt Belediyespor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sıralaması

Erkekler

1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3- Kilis Kaşif Gençlik Spor, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor,

Kadınlar

1-1955 Batman Belediyespor (A), 2-1956 Batman Belediyespor (B), 3- Gaziantep Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4-Kilis Gelişim Gençlik Spor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Malatya, Spor
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